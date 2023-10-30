Иващенко Евтихий Иванович
Место рождения
Дата рождения15.08.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1880
Отец: Иващенко Иван Иванович
Мать: Иващенко Марфа Авдеевна
Бракосочетание
04.11.1901
Рождение ребёнка
22.12.1906
Дочь: Скляр Анна Евтихиевна
Мать ребёнка: Иващенко Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назаревич Юлия Евтихиевна
Мать ребёнка: Иващенко Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иващенко Устинья Николаевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно