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Иващенко Евтихий Иванович

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Место рождения

Ваганичи, Чернігівська область

Дата рождения

15.08.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1880

Отец: Иващенко Иван Иванович

Мать: Иващенко Марфа Авдеевна

Ваганичи, Чернігівська область
Бракосочетание
04.11.1901

Жена: Иващенко Устинья Николаевна

Ваганичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1906

Дочь: Скляр Анна Евтихиевна

Мать ребёнка: Иващенко Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назаревич Юлия Евтихиевна

Мать ребёнка: Иващенко Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Иван Евтихиевич

Мать ребёнка: Иващенко Устинья Николаевна

Смерть
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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