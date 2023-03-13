Суровцова (Дедушева) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1875
Отец: Дедушевъ Анисимъ Ивановъ
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1896
Муж: Суровцовъ Николай
Рождение ребёнка
1897
Сын: Суровцовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Суровцовъ Николай
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Суровцовъ Николай
Рождение ребёнка
1899
Сын: Суровцовъ Владимиръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Николай
Рождение ребёнка
1900
Сын: Суровцовъ Василий
Отец ребёнка: Суровцовъ Николай
Рождение ребёнка
10.12.1901
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Николай
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Суровцовъ Николай
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Суровцовъ Николай
Рождение ребёнка
1907
Сын: Суровцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Николай
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Суровцовъ Николай
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Суровцовъ Николай