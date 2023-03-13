Суровцова (Дедушева) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Дедушева) Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Дедушевъ Анисимъ Ивановъ

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Суровцовъ Николай

Рождение ребёнка
1897

Сын: Суровцовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Суровцовъ Николай

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Суровцовъ Николай

Рождение ребёнка
1899

Сын: Суровцовъ Владимиръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Николай

Рождение ребёнка
1900

Сын: Суровцовъ Василий

Отец ребёнка: Суровцовъ Николай

Рождение ребёнка
10.12.1901

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Суровцовъ Николай

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Суровцовъ Николай

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Суровцовъ Николай

Рождение ребёнка
1907

Сын: Суровцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Николай

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Суровцовъ Николай

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Суровцовъ Николай

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