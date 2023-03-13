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(Суровцова) Анастасия
(Суровцова) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Пол
Женский
Отец
Суровцовъ Николай
1877 г.р.
Мать
Суровцова (Дедушева) Агриппина
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Суровцовъ Николай
Мать:
Суровцова Агриппина
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