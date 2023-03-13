(Суровцова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суровцова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Суровцовъ Николай

Мать: Суровцова Агриппина

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