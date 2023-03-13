Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Суровцовъ Владимиръ
Суровцовъ Владимиръ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
1899
Пол
Мужской
Отец
Суровцовъ Николай
1877 г.р.
Мать
Суровцова (Дедушева) Агриппина
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Суровцовъ Николай
Мать:
Суровцова Агриппина
Смерть
1899
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия