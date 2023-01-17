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Даниил Акимов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Селезнев Аким Семенов

Мать: Евдокия

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Данилов

Мать ребёнка: Екатерина Герасимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1840

Дочь: Марфа Данилова

Мать ребёнка: Екатерина Герасимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1843

Сын: Федот Данилов

Мать ребёнка: Екатерина Герасимова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Герасимова

Смерть
1853
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