Даниил Акимов
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Селезнев Аким Семенов
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Данилов
Мать ребёнка: Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
02.09.1840
Дочь: Марфа Данилова
Мать ребёнка: Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
01.03.1843
Сын: Федот Данилов
Мать ребёнка: Екатерина Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Герасимова
Смерть
1853