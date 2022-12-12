Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Даниил Акимов

Отец ребёнка: Селезнев Аким Семенов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Никифор Акимов

Отец ребёнка: Селезнев Аким Семенов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Григорий Акимов

Отец ребёнка: Селезнев Аким Семенов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1818

Сын: Петр Акимов

Отец ребёнка: Селезнев Аким Семенов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Елисей Акимов

Отец ребёнка: Селезнев Аким Семенов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Феодора Акимова

Отец ребёнка: Селезнев Аким Семенов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1864
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