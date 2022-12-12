Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Даниил Акимов
Отец ребёнка: Селезнев Аким Семенов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Никифор Акимов
Отец ребёнка: Селезнев Аким Семенов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Григорий Акимов
Отец ребёнка: Селезнев Аким Семенов
Рождение ребёнка
14.01.1818
Сын: Петр Акимов
Отец ребёнка: Селезнев Аким Семенов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Елисей Акимов
Отец ребёнка: Селезнев Аким Семенов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Феодора Акимова
Отец ребёнка: Селезнев Аким Семенов
Смерть
До 1864