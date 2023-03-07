Селезнев Аким Семенов
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Семен
Мать: Екатерина Захарова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Даниил Акимов
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1814
Сын: Никифор Акимов
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1815
Сын: Григорий Акимов
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
14.01.1818
Сын: Петр Акимов
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1824
Сын: Елисей Акимов
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Феодора Акимова
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
После 1864