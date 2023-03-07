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Селезнев Аким Семенов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Семен

Мать: Екатерина Захарова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Даниил Акимов

Мать ребёнка: Евдокия

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Никифор Акимов

Мать ребёнка: Евдокия

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Григорий Акимов

Мать ребёнка: Евдокия

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1818

Сын: Петр Акимов

Мать ребёнка: Евдокия

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Елисей Акимов

Мать ребёнка: Евдокия

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Феодора Акимова

Мать ребёнка: Евдокия

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1864
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