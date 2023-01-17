Екатерина Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Селезнев Аким Семенов

Отец ребёнка: Семен

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Нелида Семенова

Отец ребёнка: Семен

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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