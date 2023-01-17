Екатерина Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Семен
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Нелида Семенова
Отец ребёнка: Семен
Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно