Екатерина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Данилов

Отец ребёнка: Даниил Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1840

Дочь: Марфа Данилова

Отец ребёнка: Даниил Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1843

Сын: Федот Данилов

Отец ребёнка: Даниил Акимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Акимов

Смерть
Неизвестно
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