Екатерина Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Данилов
Отец ребёнка: Даниил Акимов
Рождение ребёнка
02.09.1840
Дочь: Марфа Данилова
Отец ребёнка: Даниил Акимов
Рождение ребёнка
01.03.1843
Сын: Федот Данилов
Отец ребёнка: Даниил Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Акимов
Смерть
Неизвестно