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Велентей Иосиф Григорьевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1728

Дата смерти

До 1780

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Велентей Григорий Фёдорович

Мать: Велентей Матрёна Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Велентей Алексей Иосифович

Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Лукьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Велентей Афанасий Иосифович

Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Лукьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Велентей Агафья Иосифовна

Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Лукьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Велентей Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Лукьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Олиференко Ульяна Иосифовна

Мать ребёнка: Велентей Акулина Иосифовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Велентей Филипп Иосифович

Мать ребёнка: Велентей Акулина Иосифовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полоз Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Велентей Акулина Иосифовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Акулина Иосифовна

Смерть
До 1780
Покровское, Чернігівська область
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