Велентей Иосиф Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиДо 1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
1750
Сын: Велентей Алексей Иосифович
Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Велентей Афанасий Иосифович
Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Велентей Агафья Иосифовна
Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Велентей Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Велентей Евфросинья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Олиференко Ульяна Иосифовна
Мать ребёнка: Велентей Акулина Иосифовна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Велентей Филипп Иосифович
Мать ребёнка: Велентей Акулина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полоз Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Велентей Акулина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1780