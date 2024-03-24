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Велентей Филипп Иосифович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1771

Дата смерти

08.04.1806 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Велентей Иосиф Григорьевич

Мать: Велентей Акулина Иосифовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
23.07.1785 ст.

Жена: Велентей Устинья Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Велентей Онисим Филиппович

Мать ребёнка: Велентей Устинья Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Велентей Максим Филиппович

Мать ребёнка: Велентей Устинья Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
08.04.1806 ст.
Арбузинка, Миколаївська область
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