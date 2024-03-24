Велентей Филипп Иосифович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти08.04.1806 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Бракосочетание
23.07.1785 ст.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Велентей Онисим Филиппович
Мать ребёнка: Велентей Устинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Велентей Максим Филиппович
Мать ребёнка: Велентей Устинья Фёдоровна
Смерть
08.04.1806 ст.
Арбузинка, Миколаївська область