посёлок городского типа Арбузинка, посёлок городского типа Арбузинка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Арбузинка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1709Арбузинка, с. южн. пос.при рч. Арбузинке.694446514921459Православный молитвенный дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Константиновская волость
445. Арбузинка, село бывшее государственное, при речке Арбузинке, дворов 735, жителей 3995, церковь православная, школа, винный склад, 8 лавок

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Константиновская волость
село Арбузинка (Солдатское) (сельское общество)1441309441437237
Елисаветградский уезд, Трикратская волость
поселок Арбузинский13444488

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15619Арбузинкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Арбузинськийсільрада Арбузинська
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