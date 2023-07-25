Велентей Григорий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелентей Григорий Фёдорович

Велентей Григорий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Велентей Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Велентей Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Велентей Матрёна Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Велентей Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Велентей Матрёна Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Велентей Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Велентей Матрёна Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Велентей Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Велентей Матрёна Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Матрёна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close