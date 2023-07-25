Велентей Григорий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Велентей Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Велентей Иосиф Григорьевич
Мать ребёнка: Велентей Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Велентей Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Велентей Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Велентей Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Велентей Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Велентей Семён Григорьевич
Мать ребёнка: Велентей Матрёна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно