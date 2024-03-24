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Велентей Семён Григорьевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1748

Дата смерти

18.07.1785 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Велентей Григорий Фёдорович

Мать: Велентей Матрёна Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Велентей Емельян Семёнович

Мать ребёнка: Велентей Евдокия Герасимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Велентей Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Велентей Евдокия Герасимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Велентей Нестер Семёнович

Мать ребёнка: Велентей Евдокия Герасимовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Евдокия Герасимовна

Смерть
18.07.1785 ст.
Покровское, Чернігівська область
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