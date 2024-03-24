Велентей Семён Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти18.07.1785 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
1767
Сын: Велентей Емельян Семёнович
Мать ребёнка: Велентей Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Велентей Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Велентей Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Велентей Нестер Семёнович
Мать ребёнка: Велентей Евдокия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.1785 ст.