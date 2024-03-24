Велентей Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей Евдокия Герасимовна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1768

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Велентей Емельян Семёнович

Отец ребёнка: Велентей Семён Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Велентей Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Велентей Семён Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Велентей Нестер Семёнович

Отец ребёнка: Велентей Семён Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Семён Григорьевич

Смерть
После 1768
Покровское, Чернігівська область
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