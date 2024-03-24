Велентей Евдокия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1767
Сын: Велентей Емельян Семёнович
Отец ребёнка: Велентей Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Велентей Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Велентей Семён Григорьевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Велентей Нестер Семёнович
Отец ребёнка: Велентей Семён Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1768