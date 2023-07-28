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Велентей Афанасий Иосифович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Велентей Иосиф Григорьевич

Мать: Велентей Евфросинья Лукьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Велентей Никита Афанасьевич

Мать ребёнка: Велентей Стефанида Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Велентей Иосиф Афанасьевич

Мать ребёнка: Велентей Стефанида Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1785 ст.

Сын: Велентей Кондратий Афанасьевич

Мать ребёнка: Велентей Стефанида Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.01.1788 ст.

Сын: Велентей Пётр Афанасьевич

Мать ребёнка: Велентей Стефанида Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Велентей Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Велентей Стефанида Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно