Велентей Афанасий Иосифович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1780
Сын: Велентей Никита Афанасьевич
Мать ребёнка: Велентей Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Велентей Иосиф Афанасьевич
Мать ребёнка: Велентей Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1785 ст.
Сын: Велентей Кондратий Афанасьевич
Мать ребёнка: Велентей Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1788 ст.
Сын: Велентей Пётр Афанасьевич
Мать ребёнка: Велентей Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Велентей Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Велентей Стефанида Ивановна
Смерть
Неизвестно