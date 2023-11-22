Орлова (Кривцова) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1839
Дата смерти?.05.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1839
Бракосочетание
12.07.1857
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.04.1859
Дочь: Орлова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Орлова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
16.04.1866
Отец ребёнка: Орлов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
?.03.1869
Дочь: Котляревская Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Михайлович
Смерть
?.05.1926