Орлова (Кривцова) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Кривцова) Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1839

Дата смерти

?.05.1926

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1839

Отец: Кривцов Павел Иванович

Мать: Кривцова Елизавета Николаевна

Бракосочетание
12.07.1857

Муж: Орлов Николай Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.04.1859

Дочь: Орлова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Орлова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
16.04.1866

Сын: Орлов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
?.03.1869

Дочь: Котляревская Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Михайлович

Смерть
?.05.1926
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