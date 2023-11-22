Кривцов Павел Иванович
Место рожденияБолховский уезд, Орловское наместничество, Российская империя
Дата рождения1806
Дата смерти12.08.1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Болховский уезд, Орловское наместничество, Российская империя
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
10.09.1839
Дочь: Орлова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Кривцова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Кривцова Елизавета Николаевна
Смерть
12.08.1844
Кирсановский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя