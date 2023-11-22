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Кривцов Павел Иванович

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Место рождения

Болховский уезд, Орловское наместничество, Российская империя

Дата рождения

1806

Дата смерти

12.08.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Болховский уезд, Орловское наместничество, Российская империя
Бракосочетание
1837

Жена: Кривцова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
10.09.1839

Дочь: Орлова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Кривцова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Кривцов Николай Павлович

Мать ребёнка: Кривцова Елизавета Николаевна

Смерть
12.08.1844
Кирсановский уезд, Тамбовская губерния, Российская империя
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