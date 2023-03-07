Захарова (Грачева) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.08.1894
Дата смерти1943
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1894
Отец: Грачев Иван Хрисанфович
Мать: Грачева Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Яковлевич
Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1923
Дочь: Щеулова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Яковлевич
Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область