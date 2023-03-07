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Захарова (Грачева) Вера Ивановна

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

10.08.1894

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1894

Отец: Грачев Иван Хрисанфович

Мать: Грачева Анна Егоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Яковлевич

Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1923

Дочь: Щеулова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Яковлевич

Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Иван Яковлевич

Смерть
1943
Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
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