(Захарова) Вера Ивановна
Место рожденияСело Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Дата рождения1919
Дата смерти11.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Захаров Иван Яковлевич
Мать: Захарова Вера Ивановна
Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Смерть
11.07.1981
Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область