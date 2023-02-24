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(Захарова) Вера Ивановна

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Место рождения

Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

11.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Захаров Иван Яковлевич

Мать: Захарова Вера Ивановна

Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Смерть
11.07.1981
Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
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