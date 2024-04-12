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Ивченко Андрей Григорьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Ивченко Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Ивченко Прокофий Андреевич

Мать ребёнка: Ивченко Евфросиния Федоровна 2-й брак

Рождение ребёнка
1898

Дочь: София Андреевна

Мать ребёнка: Ивченко Евфросиния Федоровна 2-й брак

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Ивченко Евфросиния Федоровна 2-й брак

Рождение ребёнка
07.01.1912

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Ивченко Евфросиния Федоровна 2-й брак

Рождение ребёнка
26.09.1914

Сын: Ивченко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ивченко Евфросиния Федоровна 2-й брак

Рождение ребёнка
15.09.1918

Сын: Ивченко Никита Андреевич

Мать ребёнка: Ивченко Евфросиния Федоровна 2-й брак

Бракосочетание
15.01.1920

Жена: Прийменко Соломония Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1920

Сын: Ивченко Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Прийменко Соломония Ивановна

Бракосочетание
До 1920

Жена: Ивченко Евфросиния Федоровна 2-й брак

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко 1-й брак

Смерть
Неизвестно
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