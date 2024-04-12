Прийменко (Бородаева) Соломония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко (Бородаева) Соломония Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1913

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Прийменко Александр Артемьевич

Рождение ребёнка
07.01.1914

Сын: Прийменко Филипп Александрович

Отец ребёнка: Прийменко Александр Артемьевич

Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: Параскева Александровна

Отец ребёнка: Прийменко Александр Артемьевич

Бракосочетание
01.06.1916

Муж: Бородаев Анисим Федосеевич

Бракосочетание
15.01.1920

Муж: Ивченко Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
26.10.1920

Сын: Ивченко Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Ивченко Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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