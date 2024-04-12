Прийменко (Бородаева) Соломония Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
?.05.1913
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Прийменко Александр Артемьевич
Рождение ребёнка
07.01.1914
Сын: Прийменко Филипп Александрович
Отец ребёнка: Прийменко Александр Артемьевич
Рождение ребёнка
14.10.1914
Дочь: Параскева Александровна
Отец ребёнка: Прийменко Александр Артемьевич
Бракосочетание
01.06.1916
Бракосочетание
15.01.1920
Рождение ребёнка
26.10.1920
Сын: Ивченко Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Ивченко Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно