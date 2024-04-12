Ивченко Евфросиния Федоровна 2-й брак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко Евфросиния Федоровна 2-й брак

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1875

Дата смерти

03.01.1920

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Ивченко Прокофий Андреевич

Отец ребёнка: Ивченко Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: София Андреевна

Отец ребёнка: Ивченко Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Ивченко Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
07.01.1912

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Ивченко Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
26.09.1914

Сын: Ивченко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ивченко Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
15.09.1918

Сын: Ивченко Никита Андреевич

Отец ребёнка: Ивченко Андрей Григорьевич

Смерть
03.01.1920
Причина смерти: Болезнь-от простуды
Бракосочетание
До 1920

Муж: Ивченко Андрей Григорьевич

Похороны
Неизвестно
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