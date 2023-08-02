Ивченко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ивченко Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ивченко Нестор Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ивченко Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ивченко Никонор Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно