Ивченко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Ивченко Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1880

Сын: Ивченко Нестор Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ивченко Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Ивченко Никонор Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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