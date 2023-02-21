Орлова (---) Васса Исакиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (---) Васса Исакиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1886 ст.

Сын: Орлов Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Орлов Афанасий Абрамович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Дементий Григорьевич и крест жена Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Калмыкова Силистиния Афанасьевна

Отец ребёнка: Орлов Афанасий Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Орлов Афанасий Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Борис Афанасьевич

Отец ребёнка: Орлов Афанасий Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Афанасий Абрамович

Смерть
Неизвестно
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