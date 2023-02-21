Орлова (---) Васса Исакиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1886 ст.
Отец ребёнка: Орлов Афанасий Абрамович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Дементий Григорьевич и крест жена Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Калмыкова Силистиния Афанасьевна
Отец ребёнка: Орлов Афанасий Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Афанасий Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Афанасий Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно