Калмыкова (Орлова) Силистиния Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (Орлова) Силистиния Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Орлов Афанасий Абрамович

Мать: Орлова Васса Исакиевна

Бракосочетание
24.11.1907 ст.

Муж: Калмыков Василий Демидович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
резолюция его преосвященства от 18 окт № 10052
Рождение ребёнка
03.01.1911 ст.

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Калмыков Василий Демидович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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