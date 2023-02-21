Калмыкова (Орлова) Силистиния Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Орлов Афанасий Абрамович
Мать: Орлова Васса Исакиевна
Бракосочетание
24.11.1907 ст.
резолюция его преосвященства от 18 окт № 10052
Рождение ребёнка
03.01.1911 ст.
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Калмыков Василий Демидович
Смерть
Неизвестно