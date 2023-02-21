Орлов Афанасий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1886 ст.
Мать ребёнка: Орлова Васса Исакиевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Дементий Григорьевич и крест жена Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Калмыкова Силистиния Афанасьевна
Мать ребёнка: Орлова Васса Исакиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Васса Исакиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Васса Исакиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Васса Исакиевна
Смерть
Неизвестно