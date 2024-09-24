Пожиткова (Быкова) Евдокия Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти01.03.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Быков Михей Фомич Саввович Савельевич
Мать: не указана
Сын: Пожитков Антон Евгеньевич
Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович
Дочь: Орлова Васса Исакиевна (Евстигнеевна)
Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович
Дочь: Горбатова Евдокия Евстигнеевна
Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович
Сын: Пожитков Яоаким Иван Евсигнеевич
Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович
Дочь: Харламова Лукерья Евстигнеевна
Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович
Дочь: Фомина Костина Варвара Евстигнеевна
Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович
Сын: Пожитков Леонтий Евсигнеевич
Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович
Дочь: Евдокия Евстигнеевна
Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович
Сын: Пожитков Федор Евстигнеевич
Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович