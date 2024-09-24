Пожиткова (Быкова) Евдокия Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова (Быкова) Евдокия Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

01.03.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Быков Михей Фомич Саввович Савельевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Евстигней Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожитков Антон Евгеньевич

Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Орлова Васса Исакиевна (Евстигнеевна)

Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Горбатова Евдокия Евстигнеевна

Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Пожитков Яоаким Иван Евсигнеевич

Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович

в записи Яоакима о смерти его отец указан как Евстигней Максимович https://ya.ru/archive/catalog/9c9b76bf-cef5-4f28-8b2f-064cd73e4812/173
Рождение ребёнка
04.05.1860 ст.

Дочь: Харламова Лукерья Евстигнеевна

Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
отец указан Спиридонович https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/26
Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Дочь: Фомина Костина Варвара Евстигнеевна

Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович

Рождение ребёнка
17.06.1864 ст.

Сын: Пожитков Леонтий Евсигнеевич

Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/18
Рождение ребёнка
26.02.1868 ст.

Дочь: Евдокия Евстигнеевна

Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/45
Рождение ребёнка
03.06.1869 ст.

Сын: Пожитков Федор Евстигнеевич

Отец ребёнка: Пожитков Евстигней Стефанович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/184
Восприемник
14.09.1872 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
указана как Быкова https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/85
Смерть
01.03.1892 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/9c9b76bf-cef5-4f28-8b2f-064cd73e4812/156

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