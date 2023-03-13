Чигрова (Опарина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧигрова (Опарина) Авдотья

Чигрова (Опарина) Авдотья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Опаринъ Павелъ

Мать: Опарина Прасковья

Бракосочетание
05.02.1800

Муж: Чигровъ Венедиктъ

Рождение ребёнка
1807

Сын: Чигровъ Павелъ

Отец ребёнка: Чигровъ Венедиктъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.01.1808

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Чигровъ Венедиктъ

Александровка
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чигровъ Петръ

Отец ребёнка: Чигровъ Венедиктъ

Александровка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close