Чигрова (Опарина) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Опаринъ Павелъ
Мать: Опарина Прасковья
Бракосочетание
05.02.1800
Муж: Чигровъ Венедиктъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Чигровъ Павелъ
Отец ребёнка: Чигровъ Венедиктъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.01.1808
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Чигровъ Венедиктъ
Александровка
Рождение ребёнка
1810
Сын: Чигровъ Петръ
Отец ребёнка: Чигровъ Венедиктъ
Александровка