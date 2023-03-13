Чигровъ Венедиктъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Чигровъ Андрей
Мать: Чигрова Татьяна
Бракосочетание
05.02.1800
Жена: Чигрова Авдотья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Чигровъ Павелъ
Мать ребёнка: Чигрова Авдотья
Александровка
Рождение ребёнка
20.01.1808
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Чигрова Авдотья
Александровка
Рождение ребёнка
1810
Сын: Чигровъ Петръ
Мать ребёнка: Чигрова Авдотья
Александровка
Смерть
1823
Александровка