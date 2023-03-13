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Чигровъ Венедиктъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Чигровъ Андрей

Мать: Чигрова Татьяна

Бракосочетание
05.02.1800

Жена: Чигрова Авдотья

Рождение ребёнка
1807

Сын: Чигровъ Павелъ

Мать ребёнка: Чигрова Авдотья

Александровка
Рождение ребёнка
20.01.1808

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Чигрова Авдотья

Александровка
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чигровъ Петръ

Мать ребёнка: Чигрова Авдотья

Александровка
Смерть
1823
Александровка
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