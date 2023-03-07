Опаринъ Павелъ
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти10.07.1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Степанъ Зиновьевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Чигрова Авдотья
Мать ребёнка: Опарина Прасковья
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Горохова Авдотья
Мать ребёнка: Опарина Прасковья
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Цыганова Василиса
Мать ребёнка: Опарина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Опарина Прасковья
Смерть
10.07.1821
Александровка