Опаринъ Павелъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опаринъ Павелъ

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Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

10.07.1821

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Степанъ Зиновьевъ

Мать: не указана

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Чигрова Авдотья

Мать ребёнка: Опарина Прасковья

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Горохова Авдотья

Мать ребёнка: Опарина Прасковья

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Цыганова Василиса

Мать ребёнка: Опарина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опарина Прасковья

Смерть
10.07.1821
Александровка
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