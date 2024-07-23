Волков Олег Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Олеговна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Ольга Олеговна
Мать ребёнка: Волкова Антонина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1953
Дочь: Амелина Наталья Олеговна
Мать ребёнка: Волкова Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
22.02.1955
Дочь: Соколова Надежда Олеговна
Мать ребёнка: Волкова Антонина Ефимовна
Мама
Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область