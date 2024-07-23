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Волков Олег Васильевич

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Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

04.12.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Олеговна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Ольга Олеговна

Мать ребёнка: Волкова Антонина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
20.05.1953

Дочь: Амелина Наталья Олеговна

Мать ребёнка: Волкова Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
22.02.1955

Дочь: Соколова Надежда Олеговна

Мать ребёнка: Волкова Антонина Ефимовна

Мама
Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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