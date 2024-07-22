Соколова (Волкова) Надежда Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Волкова) Надежда Олеговна

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Место рождения

Мама

Дата рождения

22.02.1955

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1955

Отец: Волков Олег Васильевич

Мать: Волкова Антонина Ефимовна

Мама
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
08.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
30.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич

Курск, город Курск, Курская область

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