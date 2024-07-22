Соколова (Волкова) Надежда Олеговна
Место рожденияМама
Дата рождения22.02.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1955
Отец: Волков Олег Васильевич
Мама
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
30.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич
Курск, город Курск, Курская область