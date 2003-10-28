Волкова (Вобликова) Антонина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Вобликова) Антонина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1928

Дата смерти

28.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1928

Отец: Вобликов Ефим Алексеевич

Мать: Вобликова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Ольга Олеговна

Отец ребёнка: Волков Олег Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кречетова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Молочников Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молочников Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Олег Васильевич

Рождение ребёнка
20.05.1953

Дочь: Амелина Наталья Олеговна

Отец ребёнка: Волков Олег Васильевич

Рождение ребёнка
22.02.1955

Дочь: Соколова Надежда Олеговна

Отец ребёнка: Волков Олег Васильевич

Мама
Смерть
28.10.2003
Курск, город Курск, Курская область

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