Волкова (Вобликова) Антонина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1928
Дата смерти28.10.2003
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1928
Отец: Вобликов Ефим Алексеевич
Мать: Вобликова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Ольга Олеговна
Отец ребёнка: Волков Олег Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кречетова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Молочников Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молочников Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1953
Дочь: Амелина Наталья Олеговна
Отец ребёнка: Волков Олег Васильевич
Рождение ребёнка
22.02.1955
Дочь: Соколова Надежда Олеговна
Отец ребёнка: Волков Олег Васильевич
Мама
Смерть
28.10.2003
Курск, город Курск, Курская область