Ушмаева Анастасия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаева Анастасия Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1881

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1881 ст.

Сын: Ушмаев (ушмав) Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Алексей Иванов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушмаев (ушмав) Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Алексей Иванов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Алексей Иванов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев (ушмав) Алексей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1881
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