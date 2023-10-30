Бангина (Ушмаева) Агапия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бангина (Ушмаева) Агапия Алексеева

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.01.1876 ст.

Дата смерти

После 1903

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1876 ст.

Отец: Ушмаев (ушмав) Алексей Иванов

Мать: Ушмаева Анастасия Тимофеева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Чурбанова Надежда Егорова

Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Бангин Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1903 ст.

Дочь: Покарёва Параскева Егорова

Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Егорова

Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бангин Георгий (Егор) Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1903
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