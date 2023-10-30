Бангина (Ушмаева) Агапия Алексеева
Место рождения
Дата рождения10.01.1876 ст.
Дата смертиПосле 1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Чурбанова Надежда Егорова
Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов
Рождение ребёнка
29.09.1903 ст.
Дочь: Покарёва Параскева Егорова
Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Егорова
Отец ребёнка: Бангин Георгий (Егор) Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1903