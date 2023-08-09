Покарёва (Бангина) Параскева Егорова
Место рождения
Дата рождения29.09.1903 ст.
Дата смертиПосле 1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1903 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1926
Дочь: Лушкина Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Покарёв Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
23.11.1935
Дочь: Лапаева Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Покарёв Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: Покарёв Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1960