Покарёва (Бангина) Параскева Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покарёва (Бангина) Параскева Егорова

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.09.1903 ст.

Дата смерти

После 1960

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1903 ст.

Отец: Бангин Георгий (Егор) Антонов

Мать: Бангина Агапия Алексеева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1926

Дочь: Лушкина Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Покарёв Николай Алексеевич

Большая Каменка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1935

Дочь: Лапаева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Покарёв Николай Алексеевич

Большая Каменка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Покарёв Петр Николаевич

Отец ребёнка: Покарёв Николай Алексеевич

Большая Каменка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покарёв Николай Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1960