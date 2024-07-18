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Еким Аким Тимофеевич

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

17.08.1868

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1868

Отец: Тимофей Еремеевич

Мать: (Первая) Екатерина Николаевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
12.11.1893

Жена: Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
05.04.1895

Сын: Киргизов Трофим Акимович

Мать ребёнка: Елизавета Николаевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1897

Сын: Петр Акимович

Мать ребёнка: Елизавета Николаевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1900

Сын: Никифор Акимович

Мать ребёнка: Елизавета Николаевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1901

Сын: Василий Акимович

Мать ребёнка: Елизавета Николаевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1908

Дочь: Марфа Акимовна

Мать ребёнка: Елизавета Николаевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1910

Сын: Акимов Григорий Акимович

Мать ребёнка: Елизавета Николаевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1874

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