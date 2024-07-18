Еким Аким Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1868
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1868
Отец: Тимофей Еремеевич
Бракосочетание
12.11.1893
Жена: Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
05.04.1895
Мать ребёнка: Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
10.06.1897
Сын: Петр Акимович
Мать ребёнка: Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.1900
Сын: Никифор Акимович
Мать ребёнка: Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
29.12.1901
Сын: Василий Акимович
Мать ребёнка: Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
20.06.1908
Дочь: Марфа Акимовна
Мать ребёнка: Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
02.11.1910
Мать ребёнка: Елизавета Николаевна
Смерть
После 1874