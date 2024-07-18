Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Николай Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1893
Муж: Еким Аким Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.04.1895
Отец ребёнка: Еким Аким Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.06.1897
Сын: Петр Акимович
Отец ребёнка: Еким Аким Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.05.1900
Сын: Никифор Акимович
Отец ребёнка: Еким Аким Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.12.1901
Сын: Василий Акимович
Отец ребёнка: Еким Аким Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.06.1908
Дочь: Марфа Акимовна
Отец ребёнка: Еким Аким Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.11.1910
Отец ребёнка: Еким Аким Тимофеевич
Смерть
Неизвестно