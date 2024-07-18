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Елизавета Николаевна

Место рождения

Яншихово, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Николай Федорович

Мать: не указана

Яншихово, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
12.11.1893

Муж: Еким Аким Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.04.1895

Сын: Киргизов Трофим Акимович

Отец ребёнка: Еким Аким Тимофеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1897

Сын: Петр Акимович

Отец ребёнка: Еким Аким Тимофеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1900

Сын: Никифор Акимович

Отец ребёнка: Еким Аким Тимофеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1901

Сын: Василий Акимович

Отец ребёнка: Еким Аким Тимофеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1908

Дочь: Марфа Акимовна

Отец ребёнка: Еким Аким Тимофеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1910

Сын: Акимов Григорий Акимович

Отец ребёнка: Еким Аким Тимофеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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