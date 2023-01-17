деревня Яншихово, деревня Яншихово, Батыревский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Яншихово

Батыревский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Буинский уезд
795Янышихово, д. удел.на л. б. р. Булы.54660219268
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Буинский уезд, Батыревская волость
370. Яньтихова, деревня бывшая удельная, при речке Б. Буле, дворов 96, жителей 560

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Батыревский район
141858Яншиховодеревня55°05'с.ш.47°31'в.д.N-38-036
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