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Сергей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1874

Отец: Тимофей Еремеевич

Мать: (Вторая Жена) Екатерина Никитична Митрофановна

Бракосочетание
29.05.1898

Жена: (Николаева) Дария Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
31.07.1900

Дочь: Васса Сергеевна

Мать ребёнка: (Николаева) Дария Татьяна Васильевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1902

Сын: Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: (Николаева) Дария Татьяна Васильевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
31.05.1911

Сын: Иоанн Сергеевич

Мать ребёнка: (Николаева) Дария Татьяна Васильевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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