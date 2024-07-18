Сергей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1874
Бракосочетание
29.05.1898
Рождение ребёнка
31.07.1900
Дочь: Васса Сергеевна
Мать ребёнка: (Николаева) Дария Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
24.06.1902
Сын: Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: (Николаева) Дария Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
31.05.1911
Сын: Иоанн Сергеевич
Мать ребёнка: (Николаева) Дария Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно