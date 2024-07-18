(Николаева) Дария Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1898
Муж: Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
31.07.1900
Дочь: Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.06.1902
Сын: Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
31.05.1911
Сын: Иоанн Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно