(Николаева) Дария Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Николаева) Дария Татьяна Васильевна

Место рождения

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
29.05.1898

Муж: Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
31.07.1900

Дочь: Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Тимофеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1902

Сын: Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Тимофеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
31.05.1911

Сын: Иоанн Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Тимофеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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