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Некрасов Иван Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.07.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1806

Отец: Некрасов Иван Андреевич

Мать: Некрасова Саломонида Ларионовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.02.1835

Жена: Некрасова Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Некрасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.08.1851

Сын: Некрасов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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