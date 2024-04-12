Некрасов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения15.07.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1806
Бракосочетание
06.02.1835
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
13.08.1851
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно