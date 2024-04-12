Некрасов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти14.03.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Некрасов Андрей Павлов
Рождение ребёнка
22.06.1797
Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна
Рождение ребёнка
05.05.1799
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна
Рождение ребёнка
11.07.1800
Дочь: Иринья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна
Рождение ребёнка
28.09.1803
Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна
Рождение ребёнка
05.07.1805
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна
Рождение ребёнка
05.07.1805
Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна
Рождение ребёнка
15.07.1806
Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна
Рождение ребёнка
30.01.1809
Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна
Рождение ребёнка
15.11.1812
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна
Рождение ребёнка
11.07.1816
Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.03.1831
Причина смерти: горячкою