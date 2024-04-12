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Некрасов Иван Андреевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

14.03.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Некрасов Андрей Павлов

Мать: Некрасова Варвара Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.10.1794

Жена: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1797

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.1799

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1800

Дочь: Иринья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1803

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1805

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1805

Сын: Некрасов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1806

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.01.1809

Сын: Некрасов Семен Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1812

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Некрасов Федор Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1816

Сын: Некрасов Илья Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Саломонида Ларионовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Саломонида Ларионовна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.03.1831
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: горячкою
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