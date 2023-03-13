Сукинъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Сукинъ Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сукинъ Емельянъ
Мать ребёнка: Сукина Василиса Иванова
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сукинъ Кирей
Мать ребёнка: Сукина Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сукина Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Сукина Василиса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сукина Василиса Иванова