Сукинъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСукинъ Степанъ

Сукинъ Степанъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Сукинъ Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сукинъ Емельянъ

Мать ребёнка: Сукина Василиса Иванова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сукинъ Кирей

Мать ребёнка: Сукина Василиса Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сукина Василиса Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Сукина Василиса Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сукина Василиса Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close