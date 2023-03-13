Сукина Василиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сукина Василиса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сукинъ Емельянъ

Отец ребёнка: Сукинъ Степанъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сукинъ Кирей

Отец ребёнка: Сукинъ Степанъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сукинъ Степанъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Сукинъ Степанъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сукинъ Степанъ

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