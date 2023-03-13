Сукина Василиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сукинъ Емельянъ
Отец ребёнка: Сукинъ Степанъ
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сукинъ Кирей
Отец ребёнка: Сукинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сукинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Сукинъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сукинъ Степанъ