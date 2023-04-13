Голубова (Цыбайло) Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти19.03.1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Цыбайло Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Голубов Афанасий Ефремович
Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Михова Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич
Бракосочетание
23.01.1885
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Татьяна Ефремовна
Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
09.12.1897
Дочь: Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1919
Причина смерти: инсульт