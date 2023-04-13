Голубова (Цыбайло) Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубова (Цыбайло) Мария Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

19.03.1919

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Цыбайло Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Голубов Павел Ефремович

Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Голубов Тарас Ефремович

Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Голубов Афанасий Ефремович

Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Михова Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич

Бракосочетание
23.01.1885

Муж: Голубов Ефрем Григорьевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Голубов Иван Ефремович

Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Татьяна Ефремовна

Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич

Рождение ребёнка
09.12.1897

Дочь: Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Голубов Ефрем Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.1919
Причина смерти: инсульт
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