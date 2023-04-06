Голубов Павел Ефремович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти02.09.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
21.01.1896
Рождение ребёнка
14.11.1896
Мать ребёнка: Голубова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
16.08.1898
Дочь: Евгения Павловна
Мать ребёнка: Голубова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
23.01.1901
Дочь: Ксения Павловна
Мать ребёнка: Голубова Наталья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.09.1901
Причина смерти: утонул