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Голубов Павел Ефремович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1870

Дата смерти

02.09.1901

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Голубов Ефрем Григорьевич

Мать: Голубова Мария Леонтьевна

Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Голубова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
14.11.1896

Сын: Голубов Филипп Павлович

Мать ребёнка: Голубова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
16.08.1898

Дочь: Евгения Павловна

Мать ребёнка: Голубова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1901

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: Голубова Наталья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.09.1901
Причина смерти: утонул
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