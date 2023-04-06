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Голубов Иван Ефремович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Голубов Ефрем Григорьевич

Мать: Голубова Мария Леонтьевна

Бракосочетание
12.11.1906

Жена: Голубова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
09.09.1907

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Голубова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
15.06.1909

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Голубова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
14.10.1918

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Голубова Анна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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