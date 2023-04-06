Голубов Иван Ефремович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
12.11.1906
Жена: Голубова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
09.09.1907
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Голубова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
15.06.1909
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Голубова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
14.10.1918
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Голубова Анна Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно