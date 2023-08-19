Голубов Афанасий Ефремович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
31.05.1902
Дочь: Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Голубова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
06.08.1903
Сын: Голубов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Голубова Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно