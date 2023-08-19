Голубов Афанасий Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубов Афанасий Ефремович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Голубов Ефрем Григорьевич

Мать: Голубова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
31.05.1902

Дочь: Елена Афанасьевна

Мать ребёнка: Голубова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
06.08.1903

Сын: Голубов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Голубова Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубова Евдокия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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